Близо 1.2 тона дрога са заловили турските митничари на ГКПП „Капъкуле – Капитан Андреево"

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Нелегален внос на близо 1.2 т наркотици на границата с България са разкрили при две отделни операции турските граничари на ГКПП „Капъкуле – Капитан Андреево".

При първата операция товарен автомобил ТИР, който пристигнал на Капъкуле от Капитан Андреево, бил подложен на проверка на системата за рентгеново сканиране въз основа на критериите за риск.

Проверката в превозното средство показала наличие на съмнителен товар и бил предприет щателен обиск на ТИР-а, информира турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, како се позовава на съобщение на турското министерство на търговията.

При проверката са разкрити 450 пакета, които предполагаемо съдържат канабис, с общо нетно тегло 526 килограма и 327 грама.

В друг ТИР на влизане в Турция, след сканиране и последвала проверка са разкрити 530 пакета с наркотици, тежащи 626 кг и 944 грама.

Стойността на заловените наркотици е 6,5 млн. турски лири (близо 121 000 евро).

Шофьорите на двата ТИР-а са предадени на правосъдието в Одрин за задържане в ареста. Разследването продължава, посочва БТА.