Цяла седмица гасиха огромен пожар на сметище край Джакарта

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Потушиха огромен пожар, пламнал на сметище край Джакарта и предизвикал евакуация на поне 200 души. Борбата със стихията продължила повече от седмица, съобщи говорител на агенцията за борба с бедствията, цитиран от Франс прес.

Сметището Джативарингин, разположено в района Тангеранг западно от Джакарта, пламна на 30 юни, което накара местните власти да обявят двуседмично извънредно положение.

230 души, евакуирани от зоната, са успели да се върнат по домовете си. Регистрирани са 331 случая на остър респираторен синдром, но няма лекувани в болница, допълва местната агенция за борба с бедствията.

Пожарът, който е изпепелил около 15 хектара от територията на сметището, е бил напълно потушен снощи, уточни в прессъобщение говорител на Националната агенция за намаляване на риска от бедствия, цитиран от БТА.

Гъстият дим от пожара, както и гасенето с вода от въздуха с хеликоптери не са нарушили работата на международното летище "Сукарно-Хата", разположено наблизо.

Властите ще разследват причината за пожара.

Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика предупреди, че сухият сезон в Индонезия — обикновено продължаващ от май до октомври — ще бъде по-интензивен и по-дълъг от нормалното, отчасти заради климатичния феномен Ел Ниньо, който увеличава риска от пожари и засушавания.