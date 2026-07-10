Тръмп: Иран искат да ме отстранят, има ме във всичките им списъци

Те искат да отстранят американския лидер – мен. Аз съм във всеки един от техните списъци. Видях тази сутрин, че съм във всички техни списъци". Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки твърденията за нов ирански заговор за покушение срещу него, съобщава Fox News.

По-рано станa ясно, че Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, според която Иран е разработил нов план за убийството на президента Доналд Тръмп.

Според доклада тази информация представлява ескалация на дългогодишните заплахи срещу Тръмп, тъй като Иран многократно е заявявал, че ще отмъсти за американския удар през 2020 г., при който беше убит генерал Касем Солеймани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Тръмп коментира заплахите срещу живота му, след като беше съобщено, че Израел е споделил със САЩ разузнавателни данни за предполагаем нов ирански заговор за убийството му.

„Те искат да отстранят американския лидер – мен. Аз съм във всеки един от техните списъци. Видях тази сутрин, че съм във всички техни списъци", заяви Тръмп. „Досега, предполагам, имах малко късмет, но може би това няма да продължи дълго. Това са зли, болни хора. И ние трябва да изкореним този рак. Този рак. Знаете какво правите – трябва да премахнете рака навреме. И така се чувствам аз", зави той.

Според „Уолстрийт джърнъл" разузнавателната информация се е появила на фона на разногласията между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху през последните седмици относно начина, по който трябва да се действа след миналия месец, когато се състоя конфликтът с Иран.

Нетаняху е настоявал за продължаване на военния натиск върху Техеран, докато Тръмп се е стремял да запази крехкото примирие след американските удари по ирански ядрени обекти.

Нетаняху отхвърли твърденията за разрив с Тръмп и заяви, че двамата остават единни по въпроса за Иран

Тръмп и Нетаняху са разговаряли по телефона в четвъртък и са се съгласили да продължат координацията между двете държави, съобщиха от офиса на израелския премиер. В изявлението се посочва, че Тръмп е информирал Нетаняху и за последните действия на САЩ в района на Персийския залив.