Как Unique Estates превърна България в част от световния пазар на луксозни имоти

От първото партньорство с Christie's до Masters Circle 2026 - история за доверие, стандарти и дългосрочна визия

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи ,собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Преди близо две десетилетия България прави една от най-важните си стъпки на пазара на луксозни имоти. През 2007 г. Christie's Great Estates избира да навлезе в страната чрез партньорство с българската компания Unique Estates. На пръв поглед това изглежда като бизнес сделка. В реалност обаче е знак, че международен бранд с изключително високи изисквания вижда потенциал в местния пазар и в екипа, който ще го представлява. Тогава България става първата от новоприсъединилите се 12 държави – членки на Европейския съюз, в която Christie's влиза чрез асоцииран партньор. Това поставя страната в различна позиция - не просто като нововъзникващ пазар, а като дестинация, способна да отговори на международните стандарти в най-високия сегмент на имотния бизнес.

Стъпката, която отвори България към глобалния пазар

На 27 юни 2007 г. Unique Estates официално става част от мрежата на Christie's Great Estates. Това дава на българската компания достъп до международна клиентска база, глобално ноу-хау и модел на работа, при който репутацията се изгражда бавно и последователно. За българските клиенти това означава достъп до внимателно подбрани имоти и консултиране на ниво, познато от най-развитите пазари. За чуждестранните инвеститори компанията се превръща в локален партньор, който познава детайлно средата, регулациите и възможностите в страната. Именно през тези години започва и по-широкото позициониране на България като дестинация за инвестиции във високия сегмент.

Партньорствата, които надграждат модела

През 2016 г. Unique Estates става ексклузивен партньор за България на Luxury Portfolio International - най-голямата международна мрежа за луксозни имоти в структурата на Leading Real Estate Companies of the World. Ефектът идва бързо. Само година по-късно България е избрана за световната премиера на Global Luxury Report - ход, който поставя София във фокуса на международната индустрия дни преди официалното глобално представяне на анализа. Това е важен знак за доверието към българската компания и за начина, по който тя успява да позиционира страната пред международната аудитория.

Ново признание от Christie's

На 20 ноември 2024 г. Unique Estates е утвърдена като официален представител на Christie's International Real Estate за България. Подновяването на партньорството става по покана – практика, запазена за компании с доказана репутация, стабилни резултати и устойчив модел на работа. Днес мрежата на Christie's International Real Estate обхваща 50 държави, близо 900 офиса и продажби за над 470 млрд. евро през последните пет години. „Изключително сме развълнувани да навлезем на пазара заедно с Unique Estates – бранд, който споделя ангажимента на Christie's International Real Estate към професионализъм, дискретност и качество на обслужването", казва Хелена Мойас де Фортън - CEO EMEA&APAC на Christie's International Real Estate.

Пазар, в който доверието се гради с години

В луксозния сегмент сделките рядко са просто покупка на имот. Все по-често те са свързани със съхраняване на капитал, дългосрочна инвестиция и планиране между поколенията. Именно затова в този сектор доверието има по-голяма стойност от рекламата. Днес над половината от сделките на Unique Estates всеки месец идват от дългогодишни клиенти, които отново се връщат към компанията. Това показва колко важни са личните отношения и консултантският подход в сегмента.

„Уникалното при нашите клиенти е, че те се завръщат и се доверяват на консултантите ни като на лични съветници. Вече 20 години градим доверие и създаваме стандарти в индустрията - не просто продаваме имоти, а изграждаме дългосрочни отношения и създаваме стойност за поколения напред", казва Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates | Christie's International Real Estate.

Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates | Christie's International Real Estate.

България влиза в картата на миграцията на богатство

В последните години все повече заможни хора променят държавата си на пребиваване, търсейки по-стабилна среда, предвидими условия и по-добри възможности за инвестиции. Очакванията са през тази година над 165 000 милионери по света да сменят държавата, в която живеят. На този фон България постепенно започва да привлича интерес с комбинация от ниски данъци, липса на данък наследство и сравнително облекчени регулации. Това превръща ролята на локалния партньор в ключова. Международните инвеститори търсят не просто брокер, а компания, която може да даде реална оценка на пазара, сигурност и експертиза.

„Моята цел винаги е била да позиционираме България като разпознаваема дестинация за инвестиции във високия сегмент. Имаме всички предпоставки - стабилна среда, конкурентни условия и професионална експертиза. Вярвам, че ролята ни е да направим тези предимства видими за света", казва Весела Илиева - управляващ партньор на Unique Estates/Christie's International Real Estate.

MastersCircle 2026 - място сред световния елит

Най-новото признание идва с MastersCircle 2026 на Christie's International Real Estate – отличие, което се присъжда на най-високо представящите се консултанти в глобалната мрежа. Тази година сред 504-мата отличени професионалисти са и шестима консултанти на Unique Estates. Това е признание не само за индивидуалните резултати, но и за стандарта, който компанията успява да поддържа през годините.

От локален лидер към глобален ориентир

Двадесет години след създаването си Unique Estates вече не просто следва международните стандарти, тя участва в тяхното налагане на българския пазар.Историята на компанията показва, че устойчивото развитие в луксозния сегмент не идва от бързите сделки, а от последователността, репутацията и способността да изграждаш доверие във времето. Именно това превръща Unique Estates от местна компания в разпознаваемо име на международната сцена и един от ориентирите за качество на пазара на луксозни имоти в България.

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