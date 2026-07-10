Киев: Щети за $ 6.1 млрд. на руската икономика причинили ударите на Украйна

Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника", това посочва в Телеграм главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски.

Въпреки това Киев смята, че все още е далеч от прелом във войната с Русия, въпреки че руските войски значително забавили напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, пишат Франс прес и БТА.

Гернералът посочва, че руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.

Имало тенденция на увеличаване на съотношението между територията, освободена от украинските сили, и районите, в които врагът успява да напредне.

Сирски хвали украинските удари с оръжия с голям обсег, които са поразили 697 цели в Русия от началото на годината, причинявайки според него преки и косвени икономически щети за над от 6,1 милиарда долара (около 5,3 милиарда евро).

Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.

Главнокомандващият обаче предупреди, че Москва продължава да преследва военните си цели в източните области на Украйна.

"Интензивността на ракетните удари и ударите с дронове непрекъснато се увеличава, както и използването на управляеми авиационни бомби", добави той, като отбеляза, че "врагът не трябва да се подценява".

"До повратната точка във войната все още има дълъг път. Агресорът не се е отказал от плановете си за пълна окупация на Луганска и Донецка област, стреми се да разшири настъпателните си операции в Днепропетровска и Запорожка област и има за цел да създаде и разшири буферна зона в северните региони на Украйна.