Вашингтон разкритикува британския завой към европейски екорегулации

Вашингтон изрази „сериозни опасения" относно намерението на Лондон да въведе правила, сходни с тези на Европейския съюз (ЕС), свързани с обезлесяването. Спорът е поредният знак за нарастващото недоволство на САЩ от усилията на Великобритания да се сближи отново с Брюксел в рамките на пренастройването на отношенията си с ЕС след Брекзит, пише "Политико".

Миналия месец Великобритания представи планове за нови правила срещу обезлесяването, базирани на европейското законодателство, с цел да ограничи различията в регулациите. Предложенията предвиждат компаниите, които пускат на британския пазар определени стоки — сред които говеждо месо, какао, кафе, палмово масло, каучук, соя и дървесина, да доказват, че продуктите им не са свързани с незаконно изсичане на гори.

Администрацията на Доналд Тръмп е един от най-гласните критици на европейския регламент за обезлесяването, който трябва да влезе в сила по-късно тази година. Според Вашингтон той създава ненужни търговски бариери и противоречи на ангажиментите, поети в миналогодишното търговско споразумение между ЕС и САЩ от Търнбъри.

Основно недоволство на Вашингтон е, че ЕС не е създал по-облекчен режим за държави, които счита за нискорискови. Според САЩ това би освободило износителите от някои от най-тежките изисквания, включително предоставяне на географски координати и проследяване на произхода на продуктите.

Отказът на Европейската комисия да създаде подобна категория се превърна в един от основните акценти в американските лобистки усилия.

Представител на Службата на търговския представител на САЩ, пожелал анонимност, заяви, че Вашингтон очаква ЕС да предостави облекчения, съответстващи на споразумението от Търнбъри. Той предупреди, че САЩ имат „сериозни опасения относно прилагането от страна на Обединеното кралство на подобни мерки без същите облекчения".

„По-късно тази година ще проведем консултации относно предложената политика за обезлесяването, като ще потърсим мненията на бизнеса, гражданското общество и международните партньори, преди да въведем каквито и да било регулаторни промени. Насърчаваме всички заинтересовани страни да участват, като представят своите становища в предстоящите консултации", заяви говорител на британското правителство.

Ерин Борор, вицепрезидент по икономически анализи към Американската федерация за износ на месо, също изрази подобни опасения. Тя предупреди, че регламентът за обезлесяването е „много проблематичен" за доставчиците, които работят с европейския пазар, както и за европейската говежда индустрия, вносителите и потребителите, които се сблъскват с „ненужно високи разходи и регулаторна тежест".

Федерацията се надява Великобритания „да не тръгне по същия път", заяви Борор, като посочи, че подобни правила биха направили британския пазар „по-труден за обслужване", без да донесат реални ползи за ограничаването на глобалното обезлесяване или за британските потребители.

Тя призова британските власти да включат „истинска категория за пренебрежимо нисък риск", която да освободи нискорисковите доставчици от най-тежките изисквания.

Американската асоциация на горската и хартиената индустрия също предупреди Великобритания да не повтаря според нея недостатъците на европейската система. Макар да подкрепя усилията за борба с обезлесяването, организацията се противопостави на „универсален подход", като заяви, че „скъпите изисквания за геолокация и проследяване" могат да се превърнат в „нетарифни търговски бариери", когато не отчитат нискорисковите вериги за доставки.

Али Ренисън, бивш съветник на британското правителство по търговските въпроси, а сега директор в консултантската компания SEC Newgate, заяви, че Великобритания вероятно ще се опита да извлече поуки от опита на ЕС и да създаде „по-малко проблемна" система, особено по отношение на това кои продукти ще бъдат включени и как ще се прилагат правилата.

Тя обаче предупреди, че по-широката посока на развитие все пак може да доведе до напрежение с Вашингтон. Тъй като американската администрация все повече разглежда регулациите като търговски бариери, следването на европейския подход „по принцип" може да накара Вашингтон да смята, че има „по-съществено основание за недоволство".

Това не е първият случай, в който Великобритания предизвиква недоволството на Вашингтон заради плановете си за по-тясно сближаване с ЕС.

На конференция през март американският посланик във Великобритания Уорън Стивънс заяви, че плановете на Лондон да се приведе в съответствие с правилата на ЕС за здравето на животните и растенията ще бъдат „проблем" за САЩ.

„Знам, че ЕС е важен пазар за Великобритания и че трябва да правите това, което е най-добро за вас", предупреди той тогава. „Но това няма да бъде прието положително във Вашингтон."