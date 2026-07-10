Самолет се върна аварийно в Солун, пътник за малко да излети през илюминатора

Самолет на Ryanair, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен, извърши аварийно кацане на летище „Македония", след като малко след излитането възникна сериозна повреда в двигателя.

По първоначална информация техническата неизправност е довела до откъсване на части от двигателя, които са ударили фюзелажа и са счупили един от илюминаторите. Вследствие на това е настъпила разхерметизация на кабината.

Най-сериозно е пострадал 61-годишен сръбски гражданин, който е седял до счупения прозорец. Според гръцките медии силната въздушна струя е изтеглила част от тялото му извън самолета. Благодарение на предпазния колан, съпругата му и други пътници успяват да го задържат и да го издърпат обратно в кабината.

Пилотът незабавно е подал сигнал за извънредна ситуация и е взел решение самолетът да се върне на летище „Македония" в Солун. Машината е кацнала безопасно, след което е насочена към специална зона на летището, където са я очаквали аварийните екипи.

Общо четирима пътници са били транспортирани в болница. Трима са прегледани превантивно и впоследствие са изписани, а 61-годишният сърбин остава под лекарско наблюдение с леки травми и изгаряния от триене. Лекарите съобщават, че той е в стабилно състояние, но е преживял силен шок.

Очевидци разказват, че малко след излитането се е чул силен взрив, последван от внезапна загуба на височина и разхерметизация на кабината. Пътниците са поставили кислородните маски, а на борда е настъпила паника.

След инцидента авиокомпанията е осигурила друг самолет, с който пътниците са продължили пътуването си до Мюнхен.

Причините за повредата в двигателя се разследват от компетентните авиационни власти. Според първоначалната информация става въпрос за сериозна техническа неизправност, довела до повреда на двигателя и последвалото счупване на прозореца. До приключване на разследването не се правят официални заключения за точната причина за инцидента.