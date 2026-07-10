Разследват престъпни дарения от 500 000 британски лири за партията на Найджъл Фарадж

Британските власти разследват дарение от най-малко 500 000 лири за партията на Найджъл Фарадж „Реформирай Обединеното кралство", направено от майката на негов близък политически съюзник, осъден за онлайн измама. Новината съобщи Ройтерс, позовавайки се на вестник „Таймс".

Съмненията са, че с транзакциите може да е прикрит истинският източник на финансирането или целта е предоставяне на невярна информация на финансовия отговорник на партията.

Разследването е започнало през февруари 2025 г., след като Изборната комисия сезира полицията във връзка с дарения, направени на политическа партия преди общите избори във Великобритания през 2024 г..

Двама души са били разпитани, но не са извършени арести, добавиха органите на реда, без да потвърдят имената на хората, свързани с разследваните дарения.

Ричард Тайс, заместник-лидер на „Реформирай Обединеното кралство", заяви пред местно радио, че разследването е част от „политически мотивирана клеветническа кампания".

Партията все още не е отговорила на искане за коментар.

От седмици Фарадж е обект на въпроси относно финансирането на партията му и личните му финансови дела, включително неразкрити дарения от милиардер, инвеститор в криптовалути, и дългогодишен негов политически съюзник – Джордж Котрел.

Котрел влезе в затвора в САЩ през 2017 г., след като се призна за виновен в онлайн измама, а сега работи в сферата на криптовалутите. Вестник „Таймс" отбелязва, че полицейското разследване се отнася до плащания, направени от майката на Котрел към партията преди изборите през 2024 г. Той не е отговорил на запитване за коментар до компанията, в която е вписан като директор, посочва БТА.

Фарадж многократно е отричал да извършил нещо нередно, като твърди, че е получил дарението от милиардера, инвестиращ в криптовалути, преди да обяви кандидатурата си за изборите през 2024 г., и поради това не е било необходимо да го декларира.

Лидерът на популистката партия, който беше и един от най-изявените поддръжници на Брекзит, изненадващо обяви по-рано тази седмица, че ще се оттегли от депутатския си мандат и ще се кандидатира отново, за да поиска вот на доверие от избирателите.