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Иран заплаши да удари Израел, ако бъде атакувана негова инфраструктура

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Иран осъди въздушните атаки на САЩ.

Иран ще отвърне на всяка атака срещу негова инфраструктура, включително с нападения срещу Израел, предупреди днес ръководителят на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохамад Багер Золгадр, цитиран от Франс прес.

Изявлението на Золгадр бе разпространено от иранската държавна телевизия.

Междувременно заради подновените сблъсъци между САЩ и Иран цените на петрола се повишиха и днес.

Това е на фона на опасенията от прекъсвания в доставките от ключовия производствен регион в Близкия изток. Отново е затруднено корабоплаването в Ормузкия проток.

Иран осъди въздушните атаки на САЩ.

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