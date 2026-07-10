Рюте и Зеленски отиват в Париж на срещата на Коалицията на желаещите (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще участват идния понеделник в срещата на Коалицията на желаещите в Париж в подкрепа на Украйна, обяви днес Елисейският дворец, предаде Ройтерс.

Срещата ще има за цел да се възползва от набраната инерция, за да се помогне на Украйна след срещата на върха на НАТО по-рано тази седмица. От Елисейския дворец съобщиха, че все още се работи по плановете относно гаранциите за сигурността на Украйна след евентуалното постигане на споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира по-благосклонна позиция към Киев в противопоставянето му срещу Русия по време на неотдавнашните срещи на върха на Г-7 и НАТО.

Още две страни - Молдова и Северна Македония, се присъединиха към Коалицията на желаещите, заяви още Елисейският дворец. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща също ще присъстват на срещата в понеделник, допълни канцеларията на френския президент.

Най-малко 25 държавни и правителствени ръководители ще участват в понеделник в Париж в среща на "коалицията на желаещите" да "засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия", заяви днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

Целта е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори, поясни френското президентство.

В коалицията, която бе създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство за оказване на военна помощ на Украйна, членуват 35 страни, преимуществено от Европа.

Срещата ще бъде комбинирана с традиционния военен парад по случай националния празник на Франция 14 юли.

Очаква се лидерите от "коалицията на желаещите" да се фокусират върху сътрудничеството в сферата на противовъздушната отбрана.

Володимир Зеленски ще присъства на военния парад във вторник, потвърди Елисейският дворец.

Присъствието си са потвърдили също германският канцлер Фридрих Мерц, испанския премиер Педро Санчес и италианският президент Серджо Матарела.