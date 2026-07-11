Имаш имот в Гърция – вече проверяват дали си платил данъци, ако го даваш под наем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под прицел попадат хиляди собственици, включително и българи

При първо нарушение глобата е 5000 евро, за второ - 10 000, а при трето до 20 000 евро

Нова мащабна кампания за проверки на краткосрочните туристически наеми започва в Гърция. Властите въвеждат значително по-строг контрол върху всички жилища, които се отдават чрез онлайн платформи като Airbnb, Booking.com и други, като целта е да бъдат установени нарушения както на данъчното законодателство, така и на новите правила за безопасност и експлоатация на туристическите имоти.

Мерките засягат пряко и хилядите български граждани, които през последните години инвестираха във ваканционни апартаменти и къщи в Северна Гърция, Халкидики, Кавала, Олимпийската ривиера, остров Тасос, Лефкада, Пелопонес, Крит и други популярни туристически райони. За много от тях краткосрочното отдаване под наем е основен начин за покриване на разходите по поддръжката на имота или за реализиране на допълнителен доход.

Според гръцките власти първият етап от кампанията предвижда проверката на около 1500 имота в различни части на страната. След анализ на резултатите инспекциите ще бъдат разширени, като постепенно ще обхванат значително по-голям брой жилища.

Проверките ще се извършват съвместно от Независимата агенция за държавните приходи (AADE) и Министерството на туризма. За първи път контролът няма да бъде насочен единствено към декларираните доходи и плащането на данъци. Инспекторите ще проверяват също дали имотите

изпълняват всички законови изисквания за безопасност,

техническа изправност и законно използване като туристически квартири.

Процедурата започва с официално уведомление до собственика или управителя на имота. След получаването му той ще разполага със срок да представи цялата необходима документация.

Ако документите са изрядни и няма нарушения, проверката може да приключи без посещение на място. При установени несъответствия, липсващи документи или съмнения за нарушения инспекторите ще извършат оглед на имота.

По време на проверките ще бъде установявано не само дали жилището е регистрирано законно за краткосрочно отдаване под наем, но и дали отговаря на всички изисквания, въведени с последните промени в гръцкото законодателство.

Собствениците трябва да са готови да представят регистрацията на имота в специалния регистър за краткосрочно настаняване, документи за собственост, информация за всички реализирани резервации, данъчни декларации, документи за декларираните приходи, удостоверение за безопасността на електрическата инсталация, валидна застраховка “Гражданска отговорност”, както и документи за извършени дезинсекция и дератизация.

Инспекторите могат да поискат и доказателства, че имотът има законен статут на жилище и действително може да бъде използван за туристическо настаняване.

Една от най-съществените промени е въвеждането на минимални стандарти за безопасност, които вече са задължителни за всички имоти, предлагани чрез платформите за краткосрочно настаняване.

Във всеки имот трябва да има пожарогасител,

детектор за дим, дефектнотокова защита на електрическата инсталация, комплект за първа помощ и информация с телефоните на службите за спешна помощ.

Освен това жилището трябва да разполага с достатъчно естествено осветление, добра вентилация и подходящи условия за пребиваване на туристите. При определени категории имоти могат да бъдат изисквани и допълнителни мерки за противопожарна безопасност.

Липсата на някое от тези изисквания вече може да бъде основание за налагане на санкция. Особено внимание ще бъде обърнато на помещенията, които незаконно са преустроени в квартири. Гръцките власти изрично посочват, че мазета, гаражи, складове и други помещения, които нямат предназначение за жилищно ползване, няма да могат да бъдат използвани за краткосрочно отдаване под наем. Целта е да бъде прекратена практиката помещения, които не покриват изискванията за безопасност и комфорт, да бъдат предлагани на туристи.

Паралелно с проверките на място проверяващите ще използват модерни електронни системи за автоматични кръстосани проверки.

Данните от Airbnb, Booking.com, Vrbo и останалите платформи ще бъдат сравнявани с информацията от банковите преводи, данъчните декларации и официални приходи.

По този начин приходната администрация ще може сравнително лесно да установява случаи на недекларирани доходи или несъответствия между реализираните резервации и подадените данъчни декларации.

Според експерти именно този електронен контрол ще бъде едно от най-силните оръжия на данъчните власти през следващите години.

Новото законодателство предвижда значително по-високи санкции. При първо установено нарушение глобата е 5000 евро, за второ - 10 000, а при трето до 20 000 евро. Освен финансовите санкции при сериозни нарушения властите могат да разпоредят

заличаване на имота от регистъра

за краткосрочно настаняване, което практически означава прекратяване на дейността му като туристически обект.

Причината за новите мерки е, че през последните години пазарът на краткосрочните наеми в Гърция отбелязва рекорден ръст. В много райони броят на жилищата, предлагани чрез онлайн платформи, нарасна многократно, което доведе до недостиг на дългосрочни жилища за местното население, увеличаване на наемите и засилване на нелоялната конкуренция спрямо хотелския сектор.

Затова гръцкото правителство прие поредица от законодателни промени, чиято цел е да гарантират

по-високо качество на туристическите услуги,

по-голяма безопасност за посетителите и по-ефективно събиране на данъците.

Експерти съветват собствениците още сега да проверят дали регистрацията на имота е валидна и и дали всички документи могат да бъдат представени при евентуална проверка.