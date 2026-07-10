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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23203686 www.24chasa.bg

Русия започна да връща своите служители в АЕЦ "Бушехр" в Иран

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АЕЦ в Бушехр СНИМКА: Pixabay

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" днес съобщи, че първите шестима нейни служители в атомната електроцентрала "Бушехр" в Иран са започнали да се връщат в обекта, съобщи руската агенция РИА Новости, позовавайки се на изпълнителния директор на "Росатом" Алексей Лихачов.

"Не наблюдаваме и не потвърждаваме преки атаки срещу атомната електроцентрала в Бушехр", заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси пред журналисти след преговори с Лихачов, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Корпорацията "Росатом", която строи два нови блока в "Бушехр", евакуира стотици свои служители от централата, след като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари тази година, припомня Ройтерс.

Американски боеприпас падна вчера в района около иранската атомна електроцентрала в Бушехр, заяви заместник-губернаторът на иранската провинция.

Официалният представител каза, че са били поразени няколко места в провинция Бушехр, включително периметърът на атомната централа.

АЕЦ в Бушехр СНИМКА: Pixabay

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