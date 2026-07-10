500 пожарникари и военни се борят с огнения ад в Испания (Снимки)

Близо 500 пожарникари и военни продължават да се борят с огнения ад в испанската провинция Алмерия. Властите вече потвърдиха, че 12 души са загинали, а още 19 изчезнали. Сред жертвите има и чужденци.
Пламъците са се разпространили изключително бързо в гориста местност около градчето Лос Гаярдос , като засегнали най-вече близкото селце Бедар. Районът е попялурня туристическа дестинация и е посещаван от хиляди чужденци.
"Пожарът започна и се разпространи много бързо. Трябваше да евакуираме жителите на Алмокайсар и Бедар към къмпинга, където също имаме 400 до 500 души. Ситуацията е ужасяваща", каза Франсиско Рейес, кмет на Лос Гаярдос.
Причина за пожара вероятно е паднал електропровод близо до магистрала. Телата на загиналите са открити край Бедар. Четирима души, пътуващи в кола са починали на място. Други девет са опитали да избягат пеша. От тях само двама са се спасили. По първончалани данни четири от жертвите са британски граждани. 600 души са евакуирани.
Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара" в публикация в Екс.
През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината са изпепелени над 50 000 хектара земи.