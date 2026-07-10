Унгария ще получи финансиране от 10 млрд. евро от ЕС при новото правителство

Унгария ще получи около 10 млрд. евро от Фонда на ЕС за възстановяване и устойчивост (т. нар. планове за възстановяване и устойчивост - бел. ред.), създаден по време на пандемията, благодарение на смяната на правителството, след като страните членки дадоха днес официалното си одобрение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Представителите на страните от ЕС, които заседаваха в Брюксел, одобриха програма за реформи и инвестиции, насочена и към засилване на борбата с корупцията, както и към повишаване на прозрачността при управлението на държавните средства и обществените поръчки.

Средствата от ЕС за Унгария в размер на десетки милиарди евро не се изплащаха по време на управлението на деснопопулисткия премиер Виктор Орбан заради нарушения на принципите на върховенството на закона и на основните ценности на Европейския съюз.

Новият премиер на Унгария Петер Мадяр и неговото правителство предприеха промяна в политическия курс на страната с надеждата средствата да бъдат деблокирани в кратки срокове.

От общата сума от 10 млрд. евро около 6,5 млрд. евро са безвъзмездни средства, а приблизително 3,5 млрд. евро са заеми, посочват от ЕС.

„Както при всички национални планове, плащанията по този план ще се извършват въз основа на постигнатите резултати. Това означава, че Европейската комисия ще отпуска средства на всяка страна, само след като тя изпълни договорените ключови етапи и цели за осъществяването на реформите и инвестициите, заложени в нейния план", се посочва в изявлението на Брюксел.