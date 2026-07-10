Журналистката Дафне Галиция панически крещяла, секунди преди да я взривят

Съсед разкри последните ѝ мигове

Панически писъци е издавала малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, преди да загине от експлозията на бомба, поставена в собствената ѝ кола. Това стана ясно по време на делото за нейното поръчково убийство от 44-годишния милиардер Йорген Фенех. Той е последният от 7 души, които бяха осъдени в Малта за престъпното деяние.

Галиция беше убита през 2017 г. от дистанционно детонирана бомба, поставена под шофьорската седалка на колата ѝ. Жената бе известна със своите разследвания за коруцпцията в политическите и финансовите кръгове на островната държава. Насилственият край на нейния живот дойде малко преди да публикува своя статия именно срещу Фенех.

За последните мигове на Галиция разказа пред съдебните заседатели нейният съсед Франсис Сант. Той бил и първият свидетел на случилото се. По думите на Сант вероятно журналистката тъкмо била излязла от дома си в село Бидния и вече била на главния път. Мъжът карал в обратна посока срещу нея и я видял да идва към него.

“Разбрах, че се панира, по изражението на лицето ѝ. Веднага усетих, че нещо се случва. Изглеждаше много притеснена”, разказа Сант.

Сант обясни, че веднага спрял колата си, и описа, че за секунди видял двуетапна експлозия. Първият взрив оставил Галиция в съзнание и в ужас. “Помислих си: Какво ѝ се случва? Изминаха няколко секунди. Видях първата искра под колата. Приличаше на фойерверк. Тя все още беше в съзнание. Чух я да крещи. Прозорецът ѝ беше отворен, може би в паниката е опитала да го спусне, за да излезе. Когато се появи онази първа искра, мисля, че тя е усетила нещо, може би задействането на бомбата. Осъзнала е, че нещо не е наред”, обясни Сант.

“Втората експлозия разкъса колата на парчета. Не се обадих веднага на спешните служби. Просто знаех, че ситуацията е безнадеждна. В този момент дори не помислих за телефона си”, заяви Сант.

Съдът изслуша и няколко служители на реда, които са били сред първите, пристигнали на мястото на инцидента.

“Когато пристигнах на място, видях колата на жертвата в полето. Беше напълно унищожена. Покривът ѝ беше изпочупен. Това не беше обикновен пожар. Беше бомба. Започнах да записвам подробностите. Голямо количество части от тялото на жертвата бяха разпръснати наоколо”, посочи полицайката Сузане Мифсуд.

