“Или тя ще умре, или ние”: украински агент отрече да е убил атентаторката от Монако

Бил принуден да излъже след заплахи срещу семейството му

Украинският агент на разузнаването, който сам призна, че е убил 39-годишната Анастасия Березовска, която е заподозряна за атентата срещу милиардера Вадим Ермолаев в Монако, изненадващо се отрече от показанията си. Сега твърди, че не е дръпнал спусъка, а за смъртта на жената бил виновен неговият съучастник.

В четвъртък в съда в Киев по време на заседанието за определяне на мярката му за неотклонение Владислав Реут заяви, че

категорично отрича

да е извършил убийството, въпреки че преди дни именно той заведе следователите до гроба на жената в покрайнините на Киев.

“Воювал съм срещу вражески бойци, докато защитавам страната си. Никога не бих убил умишлено невинна цивилна”, каза 34-годишният Реут.

Загадъчната криминална сага привлече световното внимание, тъй като Реут е активен и награждаван офицер от украинската военна разузнавателна служба (ГУР), а съучастникът му - 50-годишният Виталий Жикович, доскоро е работил като полицай в украинската служба за сигурност (СБУ).

По време на делото прокурор поясни, че Березовска е пристигнала в Украйна на първи юли - два дни след взрива в Монако на 29 юни и преди да бъде определена като основна заподозряна за него. Тя преминала границата с автобус от Полша.

След като са били уведомени за обвиненията срещу нея, разследващите, изглежда, бързо са насочили вниманието си към Жикович и Реут, като са използвали данните от сигналите на телефона на Березовска. Така установили преводи на пари в брой и криптовалута, които двамата мъже са извършили към нейните сметки.

В новата версия за случилото се Реут твърди, че с Жикович се качили в неговото БМВ, за да вземат Березовска от магистралата за Киев, тъй като тя трябвало да бъде скрита във връзка с криминално дело. Той не уточни какво точно е било това дело.

По пътя Жикович извадил от раницата си

модифициран пистолет “Макаров”

и го заредил. Когато Реут се възпротивил на нуждата от оръжие, Жикович настоял, че това е само предпазна мярка, в случай че Березовска се паникьоса.

След като взели жената, агентът разказва, че му е било наредено да кара към село Юрив, където и тримата слезли и тръгнали по една горска пътека. Там Жикович му наредил да стреля по Березовска, като изкрещял “Или тя ще умре, или ние”. По думите на Реут след това Жикович сам убил Березовска с четири изстрела, след което двамата изкопали гроб, където скрили тялото ѝ.

Накрая Реут разказа, че Жикович го принудил да признае за убийството на Березовска.

“Жикович ми каза: Ако на мен ми се случи нещо, твоите близки ще пострадат”, разказа пред съда Реут.