Рекордна популация на кафяви мечки във Финландия, инцидентите са стотици

Финландия регистрира рекордна популаця на кафяви мечки, като службите работята на предела на възможностите. Само през тази година сигналите за инциденти са надхвърлилия няколкостотин. Това поставя под напрежение службите за реагиране, съобщава финландската обществена медия Yle, като се позовава на информация от полицията.

Сигналите за срещи с кафяви мечки в страната нарастват с всяка година. През 2023 г. са регистрирани 45 подобни сигнала, през 2024 г. – 131, а през 2025 г. – 199.

Представителят на полицията в Източна Финландия Хари-Пека Похьолайнен е казва пред Yle, че службите работят на предела на възможностите си. По думите му, ако популацията на мечките продължи да нараства със същите темпове, в следващите години ситуационният център на полицията може да не успява да се справя с натоварването.

Увеличаването на броя на мечките е свързано с фактическото спиране на лова извън районите за отглеждане на северни елени. От 2023 г. насам ловът на мечки почти на практика е забране, след като издадените разрешителни за отстрел са били обжалвани и впоследствие отменени от съда.

Тази година са подадени 379 заявления за разрешителни за отстрел на мечки. Решенията по тях се очакват преди началото на традиционния ловен сезон на 20 август, съобщава БТА.

Кафявата мечка във Финландия е защитен вид съгласно европейската Директива за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна от 1992 г.