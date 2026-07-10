Грузински опозиционен политик бе осъден на 13 години затвор за тероризъм

Грузински опозиционен политик беше осъден днес на 13 години затвор, след като беше признат за виновен по обвинение в тероризъм за опит за палеж на съдебна сграда в столицата Тбилиси миналата година, съобщи агенция Интерпрес, цитирана от Ройтерс.

Съдът постанови, че Алеко Елисашвили, един от основателите на Партията на гражданите, е проникнал през ноември 2025 г. в сградата на канцеларията на Тбилиския градски съд, като е разбил прозорец с чук, след което излял вътре бензин и се опитал да подпали сградата.

Елисашвили, който не се призна за виновен и заяви, че е протестирал срещу репресиите на правителството срещу опозицията, беше осъден за опит за тероризъм.

Грузия, която някога беше сред най-демократичните и прозападни държави, възникнали след разпадането на Съветския съюз, става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна, твърдят критиците на правителството, отбелязва Ройтерс.

Няколко опозиционни политици са в затвора, а партията на Елисашвили е част от политическо обединение, което е изправено пред пълна забрана от страна на управляващата партия „Грузинска мечта", която обвинява опозицията, че се опитва да организира насилствени преврати.

Връзките с Европейския съюз, към който Грузия се стреми да се присъедини, са подложени на нарастващо напрежение поради опасения от отстъпление от демократичните принципи.

Все още не е ясно дали Елисашвили ще обжалва присъдата.

В заключителното си изявление пред съда той защити своите действия. „Исках да плюя в лицето на това правителство, за да покажа, че те не могат да ни потискат", каза той, цитиран от грузинската редакция на Радио „Свободна Европа"/Радио „Свобода".