Жената на мъжа, засмукан през счупен прозорец на самолет на Ryanair, го дърпала за краката 5 минути

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Съпругата на пътник, засмукан през счупения прозорец на самолет на Ryanair, отчаяно се е вкопчила в краката му в продължение на пет минути, за да не полети във въздуха.

Мъжът е останал да виси до раменете си извън самолета с глава, заклещена през прозореца, докато той продължавал да лети във въздуха. Това разказват пред "Дейли мейл" шокирани пътници на самолета, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен.

Твърди се, че съпругата на сръбския гражданин е държала краката му, докато други пътници не са успели да го издърпат обратно в кабината.

Кислородни маски паднали от тавана и ужасените пътници се страхували, че няма да успеят, докато самолетът летял около 30 минути със счупен прозорец.

Свидетел, който седял в задната част на самолета, казва, че първоначално не са осъзнали какво се е случило.

„Мислехме, че падаме.Носихме кислородни маски, не знаехме дали ще успеем", добави свидетелят.

Пътуващият от Солун Boeing 737-800 до Германия беше принуден да се върне и да направи аварийно кацане на летището си за излитане след драматичния инцидент.

Самолетът е излетял от Гърция навреме в 5:55 ч. местно време, но малко след излитането на височина от приблизително 20 000 фута на борда се е чул силен трясък от счупения илюминатор.

„Главата и раменете му стърчаха от счупения прозорец", каза друг свидетел пред гръцкия телевизионен оператор ERT.

Според публично достъпни данни за полета, самолетът на Ryanair се е приземил обратно в Солун след един час и 14 минути.

Смята се, че раненият пътник е 61-годишен сръбски гражданин.

Той е бил ранен във врата от удара и е получил ожулвания и изгаряния, според холандския вестник De Telegraaf.

Мъжът е в съзнание, но в състояние на шок.

Бременна жена, която също е била на борда на самолета, е откарана в болница. Според местните медии тя е в добро здраве и оттогава е напуснала болницата.

Пилотът незабавно е подал сигнал за извънредна ситуация и е взел решение самолетът да се върне на летище „Македония" в Солун. Машината е кацнала безопасно, след което е насочена към специална зона на летището, където са я очаквали аварийните екипи. За пътниците е осигурен друг самолет.

Гръцките медии спекулират, че инцидентът е причинен от счупване на част от двигателя на самолета, причинявайки повреда на прозорец.