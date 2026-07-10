Сърбия най-сетне върна иззети на границата книги на Едвин Сугарев на притежателя им

Управлението на Митниците на Република Сърбия е разпоредило на журналиста и председател на сдружение „ГЛАС" – Босилеград Александър Димитров да бъдат върнати български книги, иззети от сръбски митничари на границата, с което бе сложен край на продължила три години административна процедура, съобщи журналистът пред БТА.

Случаят е от 9 август 2023 г., когато при прибирането си в Босилеград от България, на ГКПП "Рибарци" на Димитров е било наложено да върне обратно в България седем книги, включително три екземпляра на "Елегия за Краището - Съдбата на българите в Западните покрайнини" с автор Едвин Сугарев, бивш консул на Република България в Ниш. При отказа на журналиста да върне книгите, те са били иззети.

След двукратно обжалване чрез адвокат, на 27 март 2026 г. Управлението на Митниците на Република Сърбия е анулирало решението на митническия пункт „Рибарци" и е наложило книгите да бъдат върнати на собственика им. Документ в потвърждение на решението е издаден на 17 юни, а Димитров е получил книгите си обратно на 28 юни, разказа самият той. В издадения документ се указва, че Управлението на митниците е длъжно да заплати разноските на адвоката в размер от 180 000 сръбски динара (малко над 1500 евро).

Задържането на книгата на Едвин Сугарев на границата предизвика силен медиен отзвук в България, още повече, че това стана скоро след друг подобен случай от 2 юли 2023 г., когато 53 бройки от книгата на Сугарев „Елегия за Краището – Съдбата на българите в Западните покрайнини" бяха спрени на границата, а преносителят им Бойчо Димитров е бил накаран да ги върне обратно в България.

На 8 ноември същата година при обиск на КИЦ Босилеград, извършен по заповед на Висшия съд във Враня, Южна Сърбия, бяха конфискувани 23 екземпляра от същата книга. В същия ден Гранична полиция на ГКПП „Рибарци" не допусна в Сърбия да влезе група, пътуваща от България за представянето на книгата в Босилеград, включително автора Едвин Сугарев и съпредседателя на ВМРО Александър Сиди. Конфискуваните книги на Едвин Сугарев в крайна сметка бяха върнати на КИЦ „Босилеград" след намесата на тогавашния президент Румен Радев.