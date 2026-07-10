България поема командването на противоминната военноморска група в Черно море. В нея участват още Румъния и Турция.

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов участва на церемонията по приемането от страна България на командването от Турция. Досегашният командир на тактическото формирование контраадмирал Озгюр Еркен предаде знамето и почетната книга на групата на новия командир капитан І ранг Петър Димитров.

„Инициативата за създаването на противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), в която участват военноморските сили на България, Румъния и Турция, е осезаем знак за нашия споделен ангажимент за защита на свободата на корабоплаването и морската търговия и за гарантиране на сигурността в Черно море. Тя е пример за това как съюзниците могат успешно да координират националните си усилия за справяне с общите предизвикателства пред сигурността.", каза Любомир Монов.

„През последните две години противоминната група успешно завърши десет активации в Черно море. Нейните действия потвърдиха, че единството в усилията за гарантиране на свободата на корабоплаване остава нашата най-голяма сила. Новоприетите задачи за принос към защитата на критичната подводна инфраструктура чрез осигуряване на наблюдение, разузнаване и проучване ще покажат значението на MCM Black Sea за цялостната сигурност на региона", заяви заместник-министърът на отбраната.

„По време на българското командване на противоминната група ще има три активации - през юли, през октомври и през ноември, в рамките на които групата ще участва в международни учения", посочи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Той отбеляза, че с дейността си MCM Black Sea е отличен пример за сътрудничество в отговор на заплахата от дрейфащи мини в западната част на Черно море, което се е развило във фактор с регионално и глобално значение, осигурявайки безопасността и сигурността на корабоплаването.

В следващите дни предстои участие на корабите от противоминната група в националното учение на ВМС с международно участие ,,Бриз 2026", а след неговото завършване екипажите ще продължат с изпълнението на поставените задачи в Черно море.