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Тръмп: Иран ни помоли да продължим преговорите и ние се съгласихме

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран. Снимка Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс.

„Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!", написа Тръмп в Трут Соушъл.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

Двете държави постигнаха миналия месец временно споразумение за прекратяване на четиримесечния конфликт, който предизвика сериозни смущения в световните доставки на енергоносители.

Неспособността на Тръмп да прекрати войната ядосва президента, докато Републиканската му партия се подготвя за междинните избори по-късно тази година на фона на високите цени на горивата и нарастващото недоволство сред избирателите, отбелязва Ройтерс.

"Те искат да отстранят американския лидер – мен. Аз съм във всеки един от техните списъци. Видях тази сутрин, че съм във всички техни списъци". Това заяви часове по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки твърденията за нов ирански заговор за покушение срещу него, съобщава Fox News.

По-рано станa ясно, че Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, според която Иран е разработил нов план за убийството на президента Доналд Тръмп.

Според доклада тази информация представлява ескалация на дългогодишните заплахи срещу Тръмп, тъй като Иран многократно е заявявал, че ще отмъсти за американския удар през 2020 г., при който беше убит генерал Касем Солеймани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран. Снимка Ройтерс

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