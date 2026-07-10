Тръмп: Иран ни помоли да продължим преговорите и ние се съгласихме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс.

„Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!", написа Тръмп в Трут Соушъл.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

Двете държави постигнаха миналия месец временно споразумение за прекратяване на четиримесечния конфликт, който предизвика сериозни смущения в световните доставки на енергоносители.

Неспособността на Тръмп да прекрати войната ядосва президента, докато Републиканската му партия се подготвя за междинните избори по-късно тази година на фона на високите цени на горивата и нарастващото недоволство сред избирателите, отбелязва Ройтерс.

"Те искат да отстранят американския лидер – мен. Аз съм във всеки един от техните списъци. Видях тази сутрин, че съм във всички техни списъци". Това заяви часове по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки твърденията за нов ирански заговор за покушение срещу него, съобщава Fox News.

По-рано станa ясно, че Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, според която Иран е разработил нов план за убийството на президента Доналд Тръмп.

Според доклада тази информация представлява ескалация на дългогодишните заплахи срещу Тръмп, тъй като Иран многократно е заявявал, че ще отмъсти за американския удар през 2020 г., при който беше убит генерал Касем Солеймани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.