78-годишната бивша британска министърка Ан Уидекомб е убита в дома си

78-годишната британска политичка Ан Уидекомб най-вероятно е била убита. Тя беше намерена мъртва с рана на главата в дома ѝ в Девън.

Полицията издирва бял мъж, заподозрян в убийството.

Служители откриха бившия консервативен министър в дома ѝ в Хейтор, Дартмур, в 11:40 ч. вчера.

Смъртта на 78-годишната жена бе обявена за първи път от нейния екип тази сутрин, като първоначално се смяташе, че тя е дошла по естествени причини.

Но този следобед полицията на Девън и Корнуол заяви, че служителите са започнали разследване за убийство и издирват „бял ​​мъж", когото „смятат за отговорен".

Главен инспектор детектив Илона Росън каза: „Разследването ни за убийство е в ранен етап, но се движи със значителни темпове. Разполагаме с всички необходими ресурси, за да разберем точно какво се е случило и да открием отговорното лице, което смятаме, че е бял мъж.

„Бих се обърнала към всеки, който може да има информация за този инцидент, колкото и незначителен да изглежда, да се свърже с нас.

„Особено сме заинтересовани да чуем от всеки, който може да е видял нещо подозрително в близост до Хейтор Вейл, Хейтор, или от всеки, който има записи от видеонаблюдение, звънец на врата или видеорегистратор, които биха могли да помогнат на нашето разследване."

Примиерът Киър Стармър определи съобщението за разследване на убийство като „наистина шокираща новина" и похвали бившия депутат като „изтъкнат политик". Той отказа коментар, когато беше попитан дали смята, че убийството може да е политически мотивирано.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд определи обстоятелствата като „изключително тревожни", но призова обществеността да не спекулира.

„Дълбоко съм натъжена да чуя за смъртта на Ан Уидъкомб", каза тя. „Обстоятелствата около смъртта ѝ са изключително тревожни и мислите ми са със семейството и близките на Ан.

„Ан беше отдадена на обществената служба десетилетия наред и тя беше истински служител на своите избиратели.

„Днес говорих с началника на полицията в Девън и Корнуол. Министерството на вътрешните работи е готово да предостави всякаква необходима подкрепа за текущото разследване. Призовавам всички да избягват спекулациите и да позволят на полицейското разследване да напредне."

След като пристигнали в дома на г-ца Уиддекомб, служителите разговаряли с болногледач, който работил за нея и се смята, че е намерил тялото ѝ.

След повече от две десетилетия като депутат от Консервативната партия, тя се присъедини към Reform UK през 2023 г. Уидекомб е известна със своите консервативни възгледи, тя е активен поддръжник на Брекзит, като през 2019–2020 г. е евродепутат от Партията на Брекзит. През 2023 г. се присъединява към партията на Найджъл Фараж като говорител по въпросите на имиграцията и правосъдието.

За последно се появи по телевизията в сряда, за да подкрепи Найджъл Фараж на частичните избори в Клактън.

Уидекомб намери слава и извън политиката, след като участва в тв шоутата „Strictly Come Dancing", „Celebrity Big Brother" и „I'm A Celebrity Get Me Out Of Here". След общите избори през 2014 г. се премести в дома си в Дартмур и използва приходите от кариерата си в риалити телевизията, за да го ремонтира и да инсталира басейн в градината.

„Напълно подкрепяме полицията в разследванията ѝ и отново заявяваме желанието на семейството да не се свързва с него в този труден момент. Умоляваме всеки, който може да има релевантна информация, да се свърже с полицията на Девън и Корнуол."

Съобщението за разследването на убийството предизвика шок в британската политика.

Стармър каза, че е момент да се „издигнем над всякакви политически различия" и каза, че е разговарял с Найджъл Фараж, Анди Бърнам и Кеми Баденок.