"Росатом" все пак спря завръщането на свои служители в АЕЦ "Бушехр" в Иран

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" съобщи днес, че е спряла завръщането на първите си служители на строителната площадка на новите блокове в иранската атомна електроцентрала "Бушехр" след новите удари по Иран, предаде Ройтерс.

Представители на иранските власти заяви вчера пред държавни медии, че американски ракетен снаряд е паднал в периметъра на обекта, удряйки военен обект в покрайнините на Бушехр.

"Преди няколко часа първата група от шест души започна пътуването си към обекта, но след атаките, които се състояха снощи, спряхме в Техеран придвижването на екипа ни", заяви шефът на руската държавна корпорация Алексей Лихачов, цитиран от руските информационни агенции. "Ще вземем решение за следващите стъпки в близко бъдеще", добави той.

"Росатом", която строи два нови блока в Бушехр, евакуира повече от 600 служители в Русия, след като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. Някои от тях започнаха да се връщат и пристигнаха в Техеран, където по-нататъшното им пътуване към атомната електроцентрала беше преустановено.

Руската държавна ядрена корпорация е оставила в АЕЦ "Бушехр" персонал от само 20 души, които поддържат строителните дейности, и заяви, че разширяването на централата остава един от нейните приоритети.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, който имаше днес консултации с "Росатом" в Калининград, каза, че ядреният регулатор на ООН не е регистрирал никакви удари по централата в Бушехр, но следи ситуацията, и призова страните в конфликта да проявяват сдържаност, съобщи РИА Новости.