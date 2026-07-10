Четирима са убити при руски бомбардировки над Краматорск, сред тях е и тийнейджър

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Четирима души са убити при руски бомбардировки над град Краматорск, заявиха украинските власти. Сред тях има и тийнейджър, съобщи управителя на източния регион Вадим Филашкин.

Руските сили хвърлиха днес седем въздушни бомби по Краматорски

Областният управител каза, че най-малко деветима души са ранен и обвини Русия в умишлени атаки над цивилни.

Нанесени са материални щети на жилищен блок, магазин и частни домове, заяви още Филашкин, като публикува снимки на горящи апартаменти.

Украйна порази днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, предаде Укринформ, като се позова на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, съобщи БТА.

Генералният щаб каза още в изявлението, публикувано във Фейсбук, че Украйна е поразила през нощта петролни обекти в Русия.

Въпреки продължаващите удари Владимир Путин продължава да отказва среща с Володимир Зеленски и директни преговори за мир.