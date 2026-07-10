Иранският главен преговарящ: Готови сме за повсеместна отбрана срещу САЩ

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Иранският главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Калибаф обяви, че страната му готова за повсеместна отбрана срещу американците. Председателят на парламента категорично отрече вариант за капитулация на страната.

"Техеран е готов за повсеместна отбрана, ако американците не се придържат" към сключения миналия месец Меморандум за разбирателство", написа в Телеграм канала си Калибаф.

Председателят на иранския парламент заяви в разговор с индонезийския си колега Ахмад Музани, че по време на преговорите е казал на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Техеран няма доверие на Вашингтон и че според него САЩ са склонни наистина да преговарят само с тези, които са готови за война, съобщи БТА.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нападнаха южни крайбрежни и източни провинции на Иран.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване.