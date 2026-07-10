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Иранският главен преговарящ: Готови сме за повсеместна отбрана срещу САЩ

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Мохамад Бакер Калибаф

Иранският главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Калибаф обяви, че страната му готова за повсеместна отбрана срещу американците.  Председателят на парламента  категорично отрече вариант за капитулация на страната.

"Техеран е готов за повсеместна отбрана, ако американците не се придържат" към сключения миналия месец Меморандум за разбирателство", написа в Телеграм канала си Калибаф.

Председателят на иранския парламент заяви в разговор с индонезийския си колега Ахмад Музани, че по време на преговорите е казал на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Техеран няма доверие на Вашингтон и че според него САЩ са склонни наистина да преговарят само с тези, които са готови за война, съобщи БТА.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нападнаха южни крайбрежни и източни провинции на Иран.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване.

Мохамад Бакер Калибаф

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