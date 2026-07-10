Арестуваха заподозрян за убийството на бившата британска министърка Ан Уидекъм

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Британската полиция арестува заподозрян за убийството на бившата 78-годишната бивша британска министърка Ан Уидекъм, която бе открита мъртва в дома си с рана в главата. За престъплението е арестуван 26-годишен мъж.

Мат Лонгман от полицията в графствата Девън и Корнуол каза, че не се предполага, че случаят е свързан с тероризъм или че е политически мотивиран.

Уидекъм, бивш депутат и министър по въпросите на затворите, е била намерена вчера в Хейтор - в покрайнините на националния парк Дартмур, с тежки наранявания, според изявление на местната полиция.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд каза, че обстоятелствата около смъртта на бившата консерваторка „са изключително притеснителни", съобщава БТА.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство".

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността, отбелязва АП.

Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка, която можеше да доведе привържениците на Консервативната партия до такъв възторг, че след нея беше много трудно да се излезе на трибуната".