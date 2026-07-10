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Русия спря корабите между река Дон и Азовско море заради украински атаки срещу петролни танкери

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Танкер. Снимка: Източник: Pixabay

Русия спря корабоплаването по канала между река Дон и Азовско море след украински атаки срещу петролни танкери.

Днес бяха атакувани 13 руски плавателни съда, включително 10 танкера. По оценки на експерти това би могло да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава през Азовско море, съобщава БТА.

Украйна продължава с успешните си атаки срещу руска инфраструктура, както и удари по море срещу ключови кораби. От своя страна Кремъл поразява цивилни цели в Киев и редица други украински градове.

Танкер.

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