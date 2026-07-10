Зеленски създава в армията специално командване за удари дълбоко навътре в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че създава специално командване за ударите дълбоко в територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия" заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията.

Междувременно Зеленски се срещна в Киев с американския сенатор Линдзи Греъм, като двамата обсъдиха усилването на санкциите срещу Русия и спешната нужда на Украйна от още противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.

„Добра среща с американския сенатор Линдзи Греъм в Киев. Това е вече десетата му визита в нашата страна и ние оценяваме подкрепата му", написа украинският държавен глава.

Той благодари на Греъм за това, че признава постиженията на украинските воини.

„Колкото по-силна е Украйна на бойното поле, толкова по-големи са шансовете, че дипломацията в крайна сметка ще бъде успешна. И точно сега е важно нашият натиск чрез удари с голям обсег срещу Русия да бъде подкрепен чрез нови стъпки за санкции от страна на нашите партньори. Линдзи ме информира за работата, която продължава в Конгреса по съответното законодателство", добави Зеленски.

Според украинския президент по време срещата двамата са се съсредоточили и върху спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана, за да защитава гражданите си.

Зеленскит припомни, че по време на срещата на върха на НАТО в Анкара той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали политически споразумения относно лицензиране на производството на системи „Пейтриът" в Украйна. Зеленски подчерта, че „сега е критично важно да приложим всичко това на ниво екип".

„Благодаря на САЩ, на президента, и на Конгреса за двупартийната и последователна подкрепа от двете камари", заяви Зеленски.

Междувременно сенаторите Линдзи Греъм и Ричърд Блументал обявиха днес, че са постигнали споразумение с администрацията на президента Тръмп за придвижване на тяхната версия на законодателство за налагане на санкции срещу Русия и страни, които купуват руски петрол.