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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23205588 www.24chasa.bg

Северна Корея осъди САЩ и НАТО за срещата на върха в Анкара

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Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

Северна Корея осъди САЩ и НАТО за "укрепването на военни блокове" и "увеличаване на въоръжаването" заради срещата в  турската столица Анкара, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Пхенян ще брани своя суверенитет и интересите си в сферата на сигурността, както и регионалния мир, с отговорно упражняване на своите суверенни права, се казва в изявление на Министерството на външните работи на КНДР, цитирано от агенцията.

НАТО се ангажира още по-силно с конфронтацията на ниво блокове чрез увеличени разходи за въоръжаване и все по-близко сътрудничество със съюзници в Индо-тихоокеанския регион, заяви севернокорейското ведомство.

Президентът на Южна Корея - регионалния враг на КНДР, И Дже-мьон каза в кулоарите на срещата в Анкара, че се надява Сеул да разшири сътрудничеството си с държавите от НАТО в научноизследователската и развойна дейност, включително в областта на модерните технологии и оръжейното производство, припомня Ройтерс.

Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

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