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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23205797 www.24chasa.bg

Нападател държи жена за заложник в супермаркет в Берлин

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Берлин СНИМКА: Pixabay

Полицията в германската столица Берлин провежда мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена бе взета за заложник снощи в супермаркет, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нападателят я държи под заплаха от 22 ч снощи. Засега не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи поддържат контакт.

"Към момента двамата все още са вътре в супермаркета", заяви полицейският говорител Щефан Петерсен-Шуман тази сутрин пред ДПА.

"Операцията е в ход и на този етап не можем да кажем нищо повече", посочи той. Супермаркетът е на ул. "Хилдбургхауз", отбелязва ДПА.

Берлин СНИМКА: Pixabay

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