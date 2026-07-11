Пуснаха арестувания за убийството на бившата британска министърка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, арестуван за убийството на бившата британска министърка Ан Уидекъм, е бил освободен, съобщи "Дейли мейл".

26-годишният мъж вече не е част от разследването, уточниха от полицията.

78-годишната Уидекъм беше открита мъртва в дома си с рана на главата в четвъртък.

Заподозрян беше задържан в петък, но в събота от полицията потвърдиха, че е освободен и уточниха, че разследването продължава. Властите преглеждат камери от дома на Уидекъм и в района все още има много полиция.

Уидекъм живееше сама от 2010 г., когато се и пенсионира. Последната ѝ поява е на интервю в Talk TV в 8 часа сутринта в деня, преди да бъде открита мъртва.

Бившата министърка е трябвало да се гостува в друго предаване на следващия ден, но така и не се е появила. Близките ѝ не могли да се свържат с нея и се притеснили. Около 11:40 ч. в четвъртък градинарят открил тялото ѝ в кухнята и се обадил в полицията.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство".

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността.