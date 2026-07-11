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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23205824 www.24chasa.bg

Пуснаха арестувания за убийството на бившата британска министърка

2008
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Ан Уидекъм СНИМКА: Ройтерс

Мъжът, арестуван за убийството на бившата британска министърка Ан Уидекъм, е бил освободен, съобщи "Дейли мейл". 

26-годишният мъж вече не е част от разследването, уточниха от полицията. 

78-годишната Уидекъм беше открита мъртва в дома си с рана на главата в четвъртък. 

Заподозрян беше задържан в петък, но в събота от полицията потвърдиха, че е освободен и уточниха, че разследването продължава. Властите преглеждат камери от дома на Уидекъм и в района все още има много полиция. 

Уидекъм живееше сама от 2010 г., когато се и пенсионира. Последната ѝ поява е на интервю в Talk TV в 8 часа сутринта в деня, преди да бъде открита мъртва. 

Бившата министърка е трябвало да се гостува в друго предаване на следващия ден, но така и не се е появила. Близките ѝ не могли да се свържат с нея и се притеснили. Около 11:40 ч. в четвъртък градинарят открил тялото ѝ в кухнята и се обадил в полицията. 

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство".

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността.

Ан Уидекъм СНИМКА: Ройтерс

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