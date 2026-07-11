Най-малко 10 ранени след нова руска атака срещу Киев, 7 загинаха в Донецка област

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Най-малко 10 души са ранени при руската ракетна атака срещу Киев през изминалата нощ, съобщи украинската информационна агенция Укринформ, като се позова на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

По данни на службата това е третата целенасочена атака срещу украинската столица в рамките на една седмица. Удари и пожари са регистрирани в Соломянски, Дарницки и Днепровски район.

Най-сериозни са щетите в Соломянски район, където след попадение са се запалили триетажна офис сграда и склад. На друго място в града ударната вълна е повредила локомотив, предава БТА.

Спасителни екипи са работили през нощта за овладяване на пожарите и разчистване на засегнатите райони. Властите продължават да оценяват нанесените материални щети.

Междувременно руските атаки са взели нови жертви и в Донецка област. По информация на началника на областната военна администрация Вадим Филашкин през изминалото денонощие са загинали седем души, а най-малко 21 са били ранени.

Петима от загиналите са в село Биленке, а двама – в град Краматорск.