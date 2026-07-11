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Пуснаха двама от българите, обвинени за шпионаж във Великобритания, депортират ги у нас

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Ваня Габерова

Двама от българите, обвинени за шпионаж в полза на Русия във Великобритания, са били освободени и депортирани. 

Според британските медии това са Ваня Габерова и Иван Стоянов. Те са освободени след една година в затвора. Габерова беше осъдена на 6 години през май 2025 г., а Стоянов на 5 години и 3 седмици. 

„Двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпионаж срещу мен и Роман Доброхотов, както и за заговор за отвличането или убийството ни, бяха освободени от Обединеното кралство, след като излежаха задължителната половина от присъдите си. Жалко, че никой не си направи труда да информира жертвите", заяви журналистът Христо Грозев, цитиран от британската медия "Експрес". 

Габерова е известна във Великобритания като "кралицата на миглите". Прозвището ѝ идва, след като през 2019 г. печели конкурс в сферата на красотата. 

Габерова и Стоянов бяха част от шестимата българи, които бяха осъдени на общо 50 години затвор за шпионаж в цяла Европа в полза на Русия. 

Групата, ръководена от австриеца Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Габерова и Стоянов са освободени, след като са излежали задължителната половина от присъдата си в затвора.

Ваня Габерова

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