Берлинската полиция освободи жената, взета за заложник в супермаркет

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Берлинската полиция обяви, че е освободила жена, взета снощи за заложник в супермаркет в южната част на германската столица, предаде ДПА.

"Нападателят е неутрализиран и заложникът е освободен", заяви полицейски говорител за агенцията.

Рано тази сутрин полицията в Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена е била взета за заложник в супермаркет от веригата "Реве" (Rewe).

Нападателят e държал заложника под заплаха от 22 местно време снощи (23:00 ч. бълг. вр.), уточни полицията. Все още не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи са установили контакт по време на акцията, предава БТА.

Според изявление на полицейския говорител Щефан Петерсен-Шуман двамата са били в супермаркета цяла нощ. Магазинът се намира на улица "Хилдбургхауз", отбелязва ДПА.