ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай отчете рекордно потребление на електроенерги...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23205979 www.24chasa.bg

Берлинската полиция освободи жената, взета за заложник в супермаркет

1668
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Берлинската полиция обяви, че е освободила жена, взета снощи за заложник в супермаркет в южната част на германската столица, предаде ДПА.

"Нападателят е неутрализиран и заложникът е освободен", заяви полицейски говорител за агенцията.

Рано тази сутрин полицията в Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена е била взета за заложник в супермаркет от веригата "Реве" (Rewe).

Нападателят e държал заложника под заплаха от 22 местно време снощи (23:00 ч. бълг. вр.), уточни полицията. Все още не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи са установили контакт по време на акцията, предава БТА.

Според изявление на полицейския говорител Щефан Петерсен-Шуман двамата са били в супермаркета цяла нощ. Магазинът се намира на улица "Хилдбургхауз", отбелязва ДПА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)