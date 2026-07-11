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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23206014 www.24chasa.bg

Eксплозия от контролирано обезвреждане на боеприпаси отекна в провинция Техеран

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СНИМКА: Pixabay

Експлозия отекна тази сутрин в източната част на провинция Техеран, като тя е била причинена от контролирано обезвреждане на боеприпаси, останали от военни действия, съобщиха ирански държавни медии, като се позоваха на местен представител, предаде Ройтерс.

Представителят заяви, че операцията не е представлявала заплаха за гражданите и че не е имало инциденти, предава БТА.

Според първите информации на ирански медии жители на Пакдащ и Киямдащ са съобщили за взрива, но източникът му и точното му местоположение първоначално не са били известни.

СНИМКА: Pixabay

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