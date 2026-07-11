Аналена Бербок: Китай е един от най-верните поддръжници на многостранното сътрудничество

В момент, когато международният ред и многостранното сътрудничество са изправени пред сериозен натиск, основната задача на председателя на Общото събрание на ООН е да защитава Устава и трите основни стълба на Организацията – мира, сигурността, устойчивото развитие и правата на човека, заяви в интервю за Китайската медийна група председателката на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Аналена Бербок.

Тя отбеляза също, че Китай е не само една от държавите основателки на ООН, но и един от най-твърдите поддръжници на многостранното сътрудничество. По думите ѝ Пекин е сред най-големите донори на ООН, подкрепя мироопазващите операции на Организацията и участва активно в усилията за устойчиво развитие, като не само изпълнява собствените си ангажименти, но и насърчава сътрудничеството между държавите.

„За всяка страна устойчивото развитие е ключът към защитата на благосъстоянието на хората. Тук виждам, че устойчивото развитие и опазването на околната среда могат да се развиват паралелно", каза още тя.