Си Дзинпин и Ким Чен-ун си размениха поздравителни послания по повод 65-годишнината от Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Китай и КНДР

На 11 юли китайският председател Си Дзинпин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун си размениха поздравителни послания по случай 65-годишнината от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между КНР и КНДР.

В посланието си Си Дзинпин изтъква, че договорът поставя важна политическа и правна основа за развитието на отношенията между Китай и КНДР, изковани в съвместната им борба. По думите му през изминалите 65 години Пекин и Пхенян са следвали последователно духа на договора, като са си оказвали взаимна подкрепа, развивали са сътрудничеството и са защитавали общите си интереси, утвърждавайки по този начин традиционното приятелство и взаимното доверие.

Независимо от промените в международната обстановка Китай ще продължи да отдава голямо значение на традиционното приятелство с КНДР, ще подкрепя ръководството на Ким Чен-ун в развитието на страната и ще работи за защитата на общите интереси и благоприятната стратегическа среда за двете държави, посочва още китайският лидер

В своето послание Ким Чен-ун заявява, че въпреки промените в международната обстановка и историческите предизвикателства КНДР и Китай неизменно са си оказвали взаимна подкрепа и са поддържали тясно сътрудничество. По думите му това е доказателство за устойчивия характер на двустранните отношения, основани на традиционното приятелство, общите цели и приемствеността между поколенията.