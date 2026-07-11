Китай и КНДР потвърдиха ангажимента си за разширяване на стратегическото партньорство

На 10 юли китайският председател Си Дзинпин се срещна с премиера на КНДР Пак Те-сон, който е на официално посещение в Пекин.

По време на разговора им Си Дзинпин заяви, че в настоящата международна обстановка на нарастваща нестабилност и несигурност Китай и КНДР трябва да запазят стратегическата си последователност, да задълбочат взаимното доверие и да ускорят изпълнението на договореностите, постигнати между него и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Той подчерта, че отношенията между страните им следва да продължат да се развиват в подкрепа на социалистическото развитие и усилията им за модернизация.

Си Дзинпин призова също за разширяване на практическото сътрудничество, укрепване на обществената подкрепа за двустранните отношения и по-активно използване на общото историческо наследство. Той отбеляза, че младите поколения в двете страни трябва да познават приноса на китайските доброволци във войната на корейския народ срещу американската агресия и че традиционното приятелство трябва да бъде предавано на следващите поколения. Китайският лидер подчерта и необходимостта от по-тясна координация за защита на суверенитета, сигурността и интересите на двете държави, както и за създаване на благоприятна външна среда за тяхното развитие.

Пак Те-сон заяви още, че КНДР ще изпълнява постигнатите от лидерите на двете държави договорености, ще продължи да подкрепя Китай по въпроси, свързани с основните му интереси, включително Тайван, и ще работи за по-нататъшното развитие на приятелските отношения и сътрудничеството.