Нидерландия отново задейства плана за горещини, Европа остава в плен на жегата

За втори път от началото на лятото властите в Нидерландия активираха Националния план за горещо време заради очакваните високи температури през почивните дни. Решението е взето след консултации между Националния институт за обществено здраве и околна среда и Кралския метеорологичен институт и засяга седем провинции, предимно в южната част на страната.

Планът се задейства при прогнози за продължителни горещини с температури над 27 градуса и е съпроводен с жълт код за опасно време. При по-екстремни условия предупреждението може да бъде повишено до оранжев или червен код. Подобна ситуация вече имаше в края на юни, когато в продължение на близо две седмици страната беше обхваната от необичайно високи температури, предава БТА.

Синоптиците очакват през уикенда термометрите в Нидерландия да показват около 29 градуса, а в началото на следващата седмица температурите на места да достигнат 32 градуса. Освен жегата се прогнозира и силна слънчева радиация, което увеличава риска от изгаряния и здравословни проблеми при продължителен престой на открито.

„Продължителните горещини могат да бъдат особено опасни за възрастните хора и хората с хронични заболявания", предупреждават от Кралския метеорологичен институт.

Това е втора поредна година, в която Националният план за горещо време се активира два пъти в рамките на едно лято.

Жегата не е само нидерландски проблем. Според Европейската служба за изменение на климата „Коперник" Западна Европа е преживяла най-топлия юни, откакто се водят измервания. Средната температура през месеца е достигнала 20,74 градуса, с което е подобрен рекордът от миналата година.

В редица европейски държави вече действат предупреждения за опасно високи температури. Във Франция девет департамента са под най-високата степен на предупреждение – червен код, а в още 72 е обявен оранжев код.

Оранжев код е в сила и за западните райони на Швейцария, докато в Испания големи части от страната са под жълт код. Там високите температури допринасят за разрастването на горските пожари, при които вече има и жертви. В Мадрид се очаква температурите да достигнат 34 градуса, а за остров Майорка е издадено предупреждение от оранжева степен.

Жълт код е обявен за цяла Белгия, както и за големи райони на Италия и западната част на Австрия.

Екстремните горещини вече променят и транспортната инфраструктура. Новото поколение високоскоростни влакове на „Евростар" ще бъде проектирано така, че да работи безпроблемно при температури до 55 градуса по Целзий.

„Тази година горещата вълна започна по-рано, продължи по-дълго и беше по-интензивна от всякога", коментира главният изпълнителен директор на компанията Гуендолин Казенаве пред „Файненшъл таймс".

Лятото във Великобритания и Европа бързо се доближава до условия, които по-често се свързват със Саудитска Арабия, добавя тя.