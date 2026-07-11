Тръмп готов да продължи преговорите, ако Иран гарантира да не спира корабите в Ормузкия проток

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Президентът Доналд Тръмп е готов да продължи преговорите с Иран дори след като обяви края на примирието. Той обаче иска Техеран да гарантира, че няма да заплашва кораби в Ормузкия проток. Това заявиха в петък високопоставени американски служители, цитирани от "Политико".

Администрацията на Тръмп иска от Иран изявление, в което страната да се ангажира да поддържа отворен този ключов морски път без такси и да обещае да спре атаките срещу търговски кораби.

САЩ дават на Иран кратък срок да заяви, че Ормузкият проток е отворен, твърди втори източник пред "Политико".

Администрацията на Тръмп очаква Иран да заеме тази позиция на среща с омански длъжностни лица в събота, твърди източникът, добавяйки:

„Ако това не е тяхната позиция, тогава денят няма да бъде добър за тях."

САЩ също така искат в изявлението да има част, „която изрично или поне косвено да признава, че са сгрешили", добави първият представител, като отбеляза, че иранските представители са им го заявили ясно на четири очи.

Първият представител отбеляза също, че Иран ще трябва да преосмисли ядрената си програма във всяко окончателно споразумение със САЩ.

Представител на администрацията призна, че дългосрочно споразумение може и да не се осъществи.

Трети високопоставен служител описа настоящата динамика като „момент на изчакване" и заяви, че Иран е искал да изчака до погребението на аятолах Али Хаменей, което се състоя в четвъртък, за да „уреди някои от важните въпроси".

„Ситуацията е двупосочна: или ще сключим споразумение, или няма да го сключим, и ще видим как ще се развият нещата", заяви вторият високопоставен представител.

Тръмп обяви, че примирието с Иран, което започна в средата на юни, е приключило по време на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, след като Техеран нанесе удари по търговски кораби в Ормузкия проток.

В петък Тръмп заяви, че преговорите ще продължат, но че примирието все пак е „приключило".

„Ислямската република Иран ни помоли да продължим „преговорите". Ние се съгласихме да го направим, но Съединените щати им заявиха недвусмислено, че примирието е ПРИКЛЮЧИЛО!", написа той в социалната си мрежа "Трут соушъл".