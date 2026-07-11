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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23206233 www.24chasa.bg

Русия нанесе ракетен удар по Одеса, има пострадали

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СНИМКА: Пиксабей

Украинският черноморски град Одеса беше подложен на руска ракетна атака днес, като по предварителна информация има пострадали. Това съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението „Телеграм".

По думите му мишена на атаката е била обект от инфраструктурата на града. Към момента не се съобщава какви са нанесените щети.

Според украинските власти ракетата е била изстреляна от акваторията на Черно море в 10:46 часа местно време, което съвпада и с българското време. Само няколко минути по-късно в Одеса са били чути силни експлозии, предава БТА.

Властите продължават да изясняват последствията от удара, а на място работят спасителни екипи.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

СНИМКА: Пиксабей

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