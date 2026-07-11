Русия нанесе ракетен удар по Одеса, има пострадали

Украинският черноморски град Одеса беше подложен на руска ракетна атака днес, като по предварителна информация има пострадали. Това съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението „Телеграм".
По думите му мишена на атаката е била обект от инфраструктурата на града. Към момента не се съобщава какви са нанесените щети.
Според украинските власти ракетата е била изстреляна от акваторията на Черно море в 10:46 часа местно време, което съвпада и с българското време. Само няколко минути по-късно в Одеса са били чути силни експлозии, предава БТА.
Властите продължават да изясняват последствията от удара, а на място работят спасителни екипи.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.