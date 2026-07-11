Иранският външен министър пристигна в Оман, ще обсъждат Ормузкия проток

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Иранският министър на външните работи Абас Аракчи е пристигнал в Оман, където ще обсъди с оманския си колега Ормузкия проток, съобщи Си Ен Ен.

Посещението на Аракчи е „част от продължаващите двустранни консултации между Иран и Оман относно регионалните събития, и по-специално въпроса за Ормузкия поток", се посочва в изявление на Есмаил Багаеи, говорител на иранското министерство на външните работи.

Външните министри „ще обсъдят и ще обменят мнения относно създаването на подходящи механизми за осигуряване на безопасното преминаване на кораби през протока", заяви Багаеи.

Посещението му идва в момент, когато преговарящите страни се опитват да съживят забавения дипломатически процес след неотдавнашните удари между САЩ и Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран е „приключил", но добави, че преговорите с Иран ще продължат.

Висши американски длъжностни лица заявиха, че Вашингтон очаква Техеран да издаде публично изявление в следващите дни, че Ормузкият проток е отворен и че търговските кораби, опитващи се да преминат през водния път, няма да бъдат атакувани.

Длъжностните лица отказаха да уточнят какви ще бъдат последствията за Иран, ако той не издаде такава публична декларация. Но в общи линии те предупредиха, че САЩ биха могли да предприемат по-нататъшни действия.