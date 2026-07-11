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Матрос е загинал при украинска атака с дронове срещу кораби в Азовско море

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Един човек бе убит при украинска атака с дронове срещу четири кораба, включително танкер, превозващ метанол, в залива на руския град Таганрог в Азовско море, съобщиха днес руските власти, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Матрос от кораб за техническа поддръжка е загубил живота си. Изказвам съболезнования на семейството и близките на загиналия. Никой друг не е пострадал", написа в Телеграм губернаторът на южната Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от БТА.

Той посочи, че корабите са претърпели щети в различна степен, но „няма опасност от разлив или изтичане на метанол".

Повече от 18 безпилотни летателни апарата са били унищожени по време на отблъскването на въздушната атака срещу региона, каза Слюсар.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта частите за противовъздушна отбрана са свалили 178 украински дрона над различни региони.

Вчера в резултат на атаки с дронове избухнаха пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог.

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