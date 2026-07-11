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Моджтаба Хаменей ще направи изявление

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Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Очаква се новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей да излезе с изявление в следващите часове по повод неотдавнашното погребение на баща му, покойния аятолах Али Хаменей. Това съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на информационна агенция „Тасним".

Смята се, че Моджтаба е бил ранен при атаката на Израел и САЩ през февруари, при която загинаха баща му, майка му и съпругата му.

Оттогава той не се е появявал публично, а общува със своите поддръжници единствено чрез писмени изявления, приписвани на него.

Моджтаба не присъства и на погребението баща си, което засилва спекулациите за състоянието му. Има сериозни съмнения, че той не е в състояние да изпълнява функциите си и е тежко ранен.

В траурните церемонии за Али Хаменей са участвали над 43 милиона иранци, според информация на иранските държавни медии.

Шестдневни тържествени церемонии имаше в пет града – Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад – и привлякоха огромни множества, които надминаха всички предишни рекорди, съобщи агенция Фарс.

Церемониите включваха три дни в Техеран – два дни на обществен траур в Голямата Мосала и един на основното погребално шествие, като във всеки от останалите градове се състоя по един пълен ден на отдаване на почит. Много от скърбящите пътуваха между градовете, което увеличи мащаба на участието.

 

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

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