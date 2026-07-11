Въздушна тревога в Румъния заради цели край границата с Украйна

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Въздушна тревога беше обявена тази нощ в Югоизточна Румъния, след като радарните системи засекоха въздушни цели в района на румънско-украинската граница. Това съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от агенция Аджерпрес.

По данни на военното ведомство в 4:39 часа местно време радарите са отчели въздушна активност в близост до румънския град Килия и украинския град Измаил. Веднага след това румънските сили за противовъздушна отбрана са били приведени в повишена бойна готовност, а боен хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT е бил подготвен за излитане при необходимост.

Две минути по-късно Главният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение чрез националната система Ro-ALERT до жителите на северната част на окръг Тулча.

Тревогата е продължила около половин час и е отменена в 5:07 часа, след като опасността е преминала.

От Министерството на отбраната уточняват, че по време на инцидента не е установено нарушаване на румънското въздушно пространство и няма данни за паднали летателни апарати на територията на страната.

Военното ведомство посочва още, че е информирало в реално време съюзническите структури на НАТО и е поддържало постоянна координация с тях, предава БТА.

Румъния, която има близо 650 километра обща граница с Украйна, нееднократно е повишавала готовността на силите си след началото на войната. През последните години страната многократно е съобщавала за руски дронове, достигнали или нарушили въздушното ѝ пространство по време на атаки срещу украински пристанища по река Дунав.