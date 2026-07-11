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Пожарът в Южна Испания е на път да бъде овладян, след като отне живота на най-малко 12 души

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Испанските пожарникари отбелязват напредък в борбата с опустошителния горски пожар в Южна Испания, при който загинаха най-малко 12 души.

Огънят е обхванал около 6600 хектара, но разпространението му вече показва признаци на овладяване, съобщи ръководителят на службата за извънредни ситуации в автономната област Андалусия Антонио Санс, цитиран от Франс прес, предава БТА.

По думите му метеорологичните условия през нощта са били благоприятни и са дали възможност на огнеборците за първи път да преминат от защитни към активни действия срещу пламъците.

„Развитието на ситуацията през нощта беше благоприятно, а прогнозата за днес е по-добра от вчерашната. Това е първият ден, в който можем да предприемем настъпление срещу пожара. Досега условията ни позволяваха единствено да ограничаваме разпространението му", заяви Санс.

В гасенето участват стотици пожарникари, военнослужещи и доброволци, подпомагани от самолети и хеликоптери. Властите вече евакуираха близо 1500 души от застрашените населени места.

По думите на Антонио Санс най-обнадеждаващата новина е, че към момента няма данни за нови жертви.

„Гражданската гвардия извърши щателно претърсване на всички райони и засега не са открити други загинали. Това не означава, че рискът е напълно отминал, но ни дава надежда, че броят на жертвите няма да се увеличи", посочи той.

Пожарът е един от най-тежките в Испания това лято и идва на фона на продължителната гореща вълна, която обхвана голяма част от Южна Европа. Високите температури, силният вятър и продължителното засушаване значително увеличават риска от възникване и бързо разпространение на горски пожари.

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