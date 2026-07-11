Моджтаба Хаменей пак не се появи за изявлението си, иска отмъщение за баща му

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че трябва да има „отмъщение" за убийството на баща му аятолах Али Хаменей от страна на Съединените щати и Израел.

„Отмъщението е искане на нашия народ и със сигурност трябва да бъде осъществено", се казва в изявление, разпространено от свързаната с държавата информационна агенция „Фарс" и приписвано на него.

„Обещаваме, че ще отмъстим за твоята чиста кръв и за кръвта на всички мъченици от тези две войни от престъпните и позорни убийци", се казва в изявлението, адресирано към покойния лидер. „Тези престъпници, чиито имена от първия до последния са известни и документирани, ще отнесат в гроба си желанието си за мирна смърт в напреднала възраст и в леглата си. Те трябва да знаят, че този въпрос не зависи от моето съществуване или от това на други длъжностни лица."

Предупреждението дойде само няколко часа, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да „децимира" Иран, ако той се опита да го убие.

Новият върховен лидер все още не се е появил публично след назначаването си. Той не присъства и на погребението на баща си.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично от голямата атака на 28 февруари, в която загинаха баща му, майка му и съпругата му. Това засилва спекулациите за състоянието му. Има сериозни съмнения, че той не е в състояние да изпълнява функциите си и е тежко ранен.

Последния път, в който бе обявено, че Моджтаба ще направи изявление, то беше прочетено от говорител по иранската държавна телевизия на фона на негова снимка.