Най-малко 15 индийски туристи загинаха при потъване на лодка край бреговете на Виетнам

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Най-малко 15 индийски туристи загинаха, след като моторна лодка с десетки пътници на борда се преобърна край малкия остров Хон Май Рут Нгоай, недалеч от популярния виетнамски курортен остров Фукуок. За трагедията съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

По първоначални данни на борда на плавателния съд са пътували 32 индийски туристи и четирима души екипаж. Все още не се съобщава колко от останалите хора са били спасени или се издирват.

Засега причините за преобръщането на лодката не са изяснени, предава БТА.