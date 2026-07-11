Антикорупционна акция в най-голямата община на Анкара, издадени са 36 заповеди за арест

Мащабна антикорупционна операция беше проведена тази сутрин в община Чанкая – най-големия и престижен район на турската столица Анкара, управляван от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). По разпореждане на Главната прокуратура силите за сигурност са извършили обиски в сградата на общината и на адресите на нейни служители, а срещу 36 души са издадени заповеди за арест.

Сред издирваните е и кметът на Чанкая Хюсеин Джан Гюнер. По информация на турската държавна телевизия TRT Haber до момента са задържани 27 души, които вече са разпитани в Дирекцията по сигурността в Анкара.

По време на акцията полицията е претърсила и дома на кмета. Самият той обаче не е бил в столицата. В публикация в социалните мрежи Гюнер заяви, че се намира извън Анкара, но ще се завърне в града в рамките на няколко часа, предава БТА.

„Уведомих всички компетентни институции за местонахождението си. Предоставих резервен ключ на екипите, които претърсиха дома ми, и помолих колегите си да окажат пълно съдействие на органите на реда. Откакто поехме управлението на общината, работим честно и никога не сме направили нищо, което да подведе хората, гласували доверие за нас", заяви кметът, цитиран от CNN Türk.

Разследването е водено от отдела за финансови престъпления към полицията в Анкара под наблюдението на прокуратурата. Според информация на опозиционния вестник „Биргюн" разследваните са заподозрени в участие в престъпна организация, подкупи и манипулиране на обществени поръчки.

При претърсванията са иззети компютри, мобилни телефони, документи и други електронни носители на информация, които ще бъдат анализирани в хода на разследването.

Чанкая е административното сърце на турската столица. Именно там се намират сградите на редица държавни институции, министерства и чуждестранни посолства. Районът е и най-голямата община в Анкара, като през деня населението му достига близо два милиона души.

През миналата година турското Министерство на промишлеността и технологиите определи Чанкая за най-развитата община в страната. На местните избори през 2024 г. районът беше спечелен убедително от кандидата на опозиционната Народнорепубликанска партия Хюсеин Джан Гюнер.